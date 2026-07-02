Чем опасна оставленная в жару вода

Оставлять пластиковую бутылку с водой в машине в жаркую погоду — не лучшая идея. Такая привычка может обернуться неприятными последствиями для здоровья, предупредила технолог, кандидат наук Нелли Львович в беседе с Life.ru.

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По словам эксперта, под воздействием ультрафиолета полимер разрушается, и в воду попадают частицы микропластика. При многократном открывании и закрывании бутылки на пластике образуются микротрещины, что усиливает выделение микрочастиц.

Однако главная угроза — бактерии. В тепле внутри бутылки активно размножаются микроорганизмы, причём запах и вкус воды могут оставаться нормальными. Употребление такой жидкости грозит кишечным расстройством.

Нелли Львович советует заменить пластик на стеклянную тару — она безопаснее, хотя пластиковые крышки остаются потенциальным источником микропластика.