Три главные ошибки при ношении контактных линз

Безобидные на первый взгляд привычки при ношении контактных линз могут привести к потере зрения. Об этом предупредили врачи-офтальмологи Лоретта Щотка-Флинн и Дебора Джейкобс в интервью The Washington Post.

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Одной из главных причин тяжелых осложнений врачи назвали плавание в линзах. Джейкобс объяснила, что в воде содержатся бактерии, вирусы и амебы, которые, попадая на поверхность линзы, могут вызвать серьезные заболевания глаз вплоть до потери зрения. Она рекомендовала снимать контактные линзы перед тем как идти плавать, или использовать плотно прилегающие очки. После купания линзы нужно снять, затем заменить их или обработать.

Опасность представляют не только открытые водоемы, но и обычный душ, добавила врач.

«Водопроводная вода безопасна для питья и умывания, но она не стерильна», — подчеркнула Джейкобс.

По этой же причине она считает ошибкой мытье линз водой из-под крана или самодельным солевым раствором.

Третьей ошибкой врачи назвали сон в контактных линзах. Даже если они предназначены для длительного ношения, спать в них нельзя. Щотка-Флинн объяснила, что, когда человек долго лежит с закрытыми глазами, роговица получает меньше кислорода. Из-за этого бактерии начинают активно размножаться, что увеличивает риск инфекций в несколько раз.

Ранее невролог Каролина Альварес рассказала, что, когда кто-либо наблюдает за зевающим человеком, его мозг внутренне воспроизводит то же действие. По ее словам, это непроизвольная реакция, которая объясняет не только заразительную зевоту, но также смех или зуд.