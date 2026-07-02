Врач рассказал о неочевидной опасности молока

В общий рацион нужно включать продукты, поддерживающие противовоспалительный статус, рассказала в беседе с RT научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

«Молочные продукты чаще всего выступают в роли детонатора, подогревающего процесс воспаления. Если есть настороженность к воспалениям или человек страдает аутоиммунными заболеваниями, аллергией, то молочные продукты рекомендуют исключить из рациона», — поделилась она.

Врач напомнила, что молоко само по себе сильный аллерген.

«Особенно заводское молоко, которое содержит большое количество генов от разных животных. Белок в таком молоке имеет крупную молекулу, которая часто может попадать напрямую в кровоток и распознаётся нашими иммунными клетками как чужеродный антиген», — заметила она.

В результате возникают истерика иммунной системы, аллергические проявления, провоцируется дополнительное воспаление в организме, продолжила Шуппо.

«Правда, чаще всего происходит это в случае синдрома так называемого текущего кишечника (его ещё называют дырявым) при котором не хватает качественной микробиоты и нормальные процессы пищеварения затруднены. Такому синдрому подвержена сейчас значительная часть населения», — пояснила она.

Злоупотребление простыми углеводами, такими как сахар, выпечка, варенье, сладости, тоже приводит к закислению вокруг клеток, добавила специалист.

«При избытке углеводов в питании митохондрии переходят на другой тип обмена веществ. Кислота накапливается в тканях, вызывая хроническое воспаление. Микрососуды при этом спазмируются, в ткани поступает меньше кислорода, питательных веществ, что ещё больше усугубляет гипоксию, клетка становится «вялой, недееспособной» и стареет», — рассказала она.

Оптимальная основа противовоспалительной диеты — это «радуга» на тарелке и разнообразие ингредиентов пищи. Чем выше содержание в рационе разных видов овощей, круп и т. д., тем разнообразнее будет микробиота кишечника, крепче иммунитет и сопротивляемость воспалительным процессам.

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