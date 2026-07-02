Профессор рассказал о пользе сельди

Сельдь способна поддерживать здоровье сразу нескольких систем организма: она играет важную роль в стабилизации эмоционального фона и профилактике серьезных заболеваний. Об этом сообщает пермский профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ Нина Вишневская в беседе с RT.

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По словам эксперта, эта рыба может выступать в роли природного антидепрессанта: в ней есть триптофан. Это аминокислота, участвующая в синтезе серотонина, а помогают регулировать его выработку омега-3 жирные кислоты.

Богатый состав сельди - в ней содержатся витамины A, D, E, практически все витамины группы B (в том числе B12), а также йод, фосфор, кальций, калий, магний, селен и железо - делает ее ценным продуктом в рационе.

Сельдь рекомендуют есть для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза и для поддержания здоровья костей, щитовидной железы, нервной системы. Для пожилых людей эта рыба особенно полезна для сохранения когнитивных функций.

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