Медбрат объяснил опасность сна с включенным кондиционером

Медбрат Хорхе Анхель предупредил, что сон с включенным кондиционером может привести к проблемам со здоровьем. Опасность этой летней привычки он раскрыл в разговоре с изданием ABC.

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Как пояснил Анхель, работающий всю ночь кондиционер снижает влажность в спальне, из-за чего возникает сухость дыхательных путей и кожи. Это чревато усугублением таких заболеваний, как аллергия, астма и бронхит, а также раздражением кожных покровов, отметил он.

«Включенный кондиционер охлаждает тело и может вызывать судороги и мышечные спазмы», — добавил специалист.

В связи с этим он порекомендовал охлаждать комнату непосредственно перед сном, а на ночь кондиционер выключать. Важно отдавать приоритет естественной вентиляции и дополнительно использовать увлажнитель воздуха, чтобы он не был слишком сухим, заключил Анхель.

Ранее невролог Юлия Прокофьева оценила пользу привычки выпивать бокал вина перед сном. По ее словам, такой способ заснуть чреват возникновением разбитого состояния на следующее утро.