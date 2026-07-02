Две позы для сна, которые помогают лучше высыпаться

Неудобная поза сна может фрагментировать сон, то есть вызывать микропробуждения, которые не дают высыпаться. Для каждого удобная поза сна будет своя, однако есть два универсальных варианта: на боку, с подушкой между коленями, а также на спине, с валиком под коленями. Они подходят большинству людей. Об этом рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

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«Понять, что поза для сна вам не подходит, можно по нескольким признакам. Например, если вы просыпаетесь с сухостью во рту, головной болью или чувством разбитости, после сна чувствуете онемение рук или ног, затекание шеи, потребность сразу после пробуждения "разминаться" говорят о компрессии нервных корешков или сосудов, а также о спазме мышц из-за неестественного изгиба позвоночника», — заметила доктор.

По словам врача, хроническая усталость часто является следствием некачественного сна, когда мозг не получает достаточно глубоких фаз. Для борьбы с этим состоянием подходят две позы.

«Первая — на боку, с подушкой между коленями. Это "золотой стандарт". Подушка между ног выравнивает таз и предотвращает ротацию (скручивание) поясничного отдела позвоночника. Мышцы спины и таза полностью расслабляются, что снижает расход энергии организма на поддержание позы во сне. Сама я сплю с подушкой для беременных, и рекомендую своим пациентам, она снижает тонус мышц позвоночника. Вторая — на спине, с валиком под коленями. Если пациент привык спать на спине, валик под коленями слегка сгибает тазобедренные суставы, расслабляя подвздошно-поясничную мышцу и снимая компрессию с поясницы. Это улучшает венозный отток и снижает мышечный тонус», — объяснила Махова.

Не стоит насиловать себя и заставлять спать в «правильной» позе, если она вызывает дискомфорт.