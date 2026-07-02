Почему прыжок в воду после загара может стать смертельным

Россиянам объяснили, как холодная вода губит разогретый на солнце организм.
Врач-терапевт, врач-кардиолог Сергей Вечтомов в беседе с РИАМО предупредил, что после долгого пребывания на солнце нельзя резко нырять в прохладную воду. По его словам, такой перепад температур сильно нагружает организм.
Главные риски:
- Сосуды резко сужаются, из-за чего могут появиться головокружение, потемнение в глазах, дезориентация или даже обморок. В воде это особенно опасно, так как потерять контроль может даже хороший пловец.
- Могут начаться судороги из-за резкого контраста между перегретым телом и холодной водой.
- Кожа страдает сильнее: после солнца она уже раздражена, а холодная или солёная вода может усилить сухость, шелушение и микроповреждения.
- Алкоголь повышает риск: он ухудшает работу сосудов, снижает самоконтроль и увеличивает вероятность несчастного случая.
Как безопаснее заходить в воду:
- Не прыгать сразу после загара.
- Сначала зайти по щиколотку, потом по колено.
- Смочить руки, грудь и шею.
- Первые заплывы делать короткими.
- Избегать воды холоднее +18 °C.
Особенно осторожными стоит быть людям с болезнями сердца и сосудов, проблемами с давлением, а также тем, кто провёл на солнце больше 1–2 часов без перерыва. Лучше дать телу спокойно остыть – и только потом купаться.