Почему прыжок в воду после загара может стать смертельным

Россиянам объяснили, как холодная вода губит разогретый на солнце организм.

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Врач-терапевт, врач-кардиолог Сергей Вечтомов в беседе с РИАМО предупредил, что после долгого пребывания на солнце нельзя резко нырять в прохладную воду. По его словам, такой перепад температур сильно нагружает организм.

Главные риски:

Сосуды резко сужаются, из-за чего могут появиться головокружение, потемнение в глазах, дезориентация или даже обморок. В воде это особенно опасно, так как потерять контроль может даже хороший пловец.

Могут начаться судороги из-за резкого контраста между перегретым телом и холодной водой.

Кожа страдает сильнее: после солнца она уже раздражена, а холодная или солёная вода может усилить сухость, шелушение и микроповреждения.

Алкоголь повышает риск: он ухудшает работу сосудов, снижает самоконтроль и увеличивает вероятность несчастного случая.

Как безопаснее заходить в воду:

Не прыгать сразу после загара. Сначала зайти по щиколотку, потом по колено. Смочить руки, грудь и шею. Первые заплывы делать короткими. Избегать воды холоднее +18 °C.

Особенно осторожными стоит быть людям с болезнями сердца и сосудов, проблемами с давлением, а также тем, кто провёл на солнце больше 1–2 часов без перерыва. Лучше дать телу спокойно остыть – и только потом купаться.