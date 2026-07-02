RTL: эксперты не доказали принадлежность останков из Маастрихта д’Артаньяну

ГААГА, 2 июля. /ТАСС/. Ученые из Университета прикладных наук Saxion и археологического бюро BAAC исследовали обнаруженные под церковью в городе Маастрихт (провинция Лимбург) в Нидерландах человеческие останки, однако не нашли доказательств того, что они точно принадлежат французскому мушкетеру д'Артаньяну. Об этом сообщил телеканал RTL.

По его информации, специалисты не смогли ни подтвердить, ни исключить эту гипотезу. Одной из причин неопределенности стало то, что при более ранних раскопках кости разных людей оказались перемешаны, и к моменту начала археологических работ в марте 2026 года на месте оказалась лишь половина скелета.

Вместе с тем, как отмечает вещательная корпорация, некоторые характеристики совпадают с известными данными о мушкетере. Так, исследователи установили, что останки принадлежат мужчине ростом около 174 см, умершему в возрасте от 44 до 66 лет. Кроме того, радиоуглеродный анализ ребра и фаланги пальца показал, что кости относятся к периоду между 1500 и 1900 годами, однако более точную датировку установить не удалось. Согласно историческим сведениям, д'Артаньян погиб в 1673 году, на тот момент ему было 62 года.

Дополнительные вопросы вызвал анализ питания. По данным исследования, мужчина регулярно употреблял морскую рыбу, что, по мнению ученых, не вполне соответствует происхождению д'Артаньяна из Гаскони и скорее характерно для жителей Восточной или Южной Европы. В то же время исследователи подчеркивают, что это не является решающим аргументом, поскольку мушкетер некоторое время проживал в Париже и Лилле, где в XVII веке уже была доступна морская рыба.

По данным RTL, эксперты намерены продолжить анализ останков. Следующим этапом планируется исследовать древнюю ДНК для уточнения региона происхождения мужчины. Если результаты не исключат версию о том, что останки принадлежат д'Артаньяну, ученые намерены сравнить полученный генетический материал с ДНК ныне живущих предполагаемых потомков мушкетера.

Обнаружение останков

25 марта телеканал NOS сообщил, что в церкви города Маастрихт обнаружили скелет, который с высокой вероятностью принадлежит д’Артаньяну. Отмечалось, что останки были найдены в феврале во время ремонтных работ после частичного проседания пола в церкви. Скелет находился в месте, где ранее располагался алтарь, под которым в те времена хоронили исключительно знатных или влиятельных лиц. Кроме того, в области грудной клетки были обнаружены фрагменты мушкетной пули, а рядом с телом - французская монета.

Шарль де Бац де Кастельмор, граф д'Артаньян (ок. 1611-1673), был капитаном мушкетеров французского короля Людовика XIV. Всемирную известность он получил благодаря роману французского писателя Александра Дюма "Три мушкетера". Д’Артаньян погиб 25 июня 1673 года во время осады Маастрихта французскими войсками.