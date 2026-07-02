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Врач назвал четыре самых полезных при высоком давлении фрукта

Lenta.ru

Кардиолог Дэвид Мин назвал четыре самых полезных при высоком артериальном давлении фрукта. Его слова приводит Daily Mirror.

Кардиолог посоветовал четыре полезных фрукта при высоком давлении
© globallookpress

В этот список врач включил яблоки, авокадо, чернику и апельсины. Он уточнил, что яблоки благодаря высокому содержанию клетчатки и антиоксидантов помогают нормализовать давление и уровень холестерина. Авокадо богато полезными ненасыщенными жирами, а черника помогает поддерживать здоровье сосудов. Апельсины, в свою очередь, содержат флавоноиды, которые могут положительно влиять на давление, уровень холестерина и воспалительные процессы.

«Ряд исследований показал, что употребление фруктов может снизить риск сердечного приступа, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил Мин.

Он также напомнил, что для профилактики болезней сердца важно соблюдать сбалансированную диету, поддерживать физическую активность, не курить и контролировать артериальное давление.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал о продуктах, которые повышают давление. По его словам, гипертоникам следует быть осторожными с солеными огурцами, чипсами и всеми блюдами, которые содержат много соли.