Кардиолог посоветовал четыре полезных фрукта при высоком давлении

Кардиолог Дэвид Мин назвал четыре самых полезных при высоком артериальном давлении фрукта. Его слова приводит Daily Mirror.

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В этот список врач включил яблоки, авокадо, чернику и апельсины. Он уточнил, что яблоки благодаря высокому содержанию клетчатки и антиоксидантов помогают нормализовать давление и уровень холестерина. Авокадо богато полезными ненасыщенными жирами, а черника помогает поддерживать здоровье сосудов. Апельсины, в свою очередь, содержат флавоноиды, которые могут положительно влиять на давление, уровень холестерина и воспалительные процессы.

«Ряд исследований показал, что употребление фруктов может снизить риск сердечного приступа, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил Мин.

Он также напомнил, что для профилактики болезней сердца важно соблюдать сбалансированную диету, поддерживать физическую активность, не курить и контролировать артериальное давление.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал о продуктах, которые повышают давление. По его словам, гипертоникам следует быть осторожными с солеными огурцами, чипсами и всеми блюдами, которые содержат много соли.