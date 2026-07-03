Шесть упражнений для замедления износа тазобедренного сустава

Чтобы замедлить износ тазобедренного сустава, не нужны интенсивные тренировки с ударной нагрузкой. Достаточно регулярно выполнять плавные упражнения на укрепление мышц-стабилизаторов — ягодичных и мышц бедра. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказал травматолог-ортопед клиники «Постурато» Салават Сафиуллин.

© Чемпионат.com

По словам врача, цель таких занятий — улучшить подвижность и кровообращение в области сустава, не причиняя боли. Все движения следует выполнять медленно и аккуратно. Сафиуллин раскрыл шесть эффективных упражнений.

Ягодичный мост. Лёжа на спине с согнутыми коленями, поднимать таз вверх до прямой линии от плеч до колен. Укрепляет ягодицы и заднюю поверхность бедра. Подъём прямой ноги. Лёжа на спине (одна нога согнута, другая прямая), медленно поднимать прямую ногу на 15-20 см от пола. Укрепляет передние мышцы бедра. Отведение бедра лёжа на боку. Поднимать верхнюю ногу вверх. Укрепляет средние ягодичные мышцы. Скольжение на пятках. Лёжа на спине с согнутыми коленями и стопами на полотенце, поднять таз и скользить пятками по полу, выпрямляя и сгибая ноги. Прорабатывает заднюю поверхность бедра. Поза голубя. Сидя на полу, одна нога согнута и лежит перед собой, другая вытянута назад. Аккуратно опускать корпус вперёд. Отличная растяжка для ягодичных мышц и области тазобедренного сустава. Скручивания туловища сидя. Сидя с вытянутыми ногами, согнуть одну ногу и поставить стопу за колено другой. Повернуть корпус в сторону согнутой ноги, опираясь локтем о колено.

Сафиуллин подчеркнул, что все упражнения должны выполняться плавно и без боли. Регулярные занятия помогут укрепить мышечный корсет, снизить нагрузку на сустав и замедлить его старение.