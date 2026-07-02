Названы доступные способы профилактики рака

Универсальной защиты от рака не существует — он может развиться даже у тех, кто ведет здоровый образ жизни, предупредил кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН Кирилл Маслиев. Однако в разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что физическая активность, сбалансированное питание и регулярные обследования позволяют существенно снизить риски.

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«Рак — это прямое следствие нарушения в организме. На многое мы повлиять не можем, на что-то можем. Организм — невероятно сложный комплекс процессов, и малейшая поломка в одном месте неожиданным образом скажется на далеких процессах. Возникает воспаление, которое перетекает в хроническую форму и влечет нежелательные изменения. Вызвать его может даже недостаток отдельных микроэлементов», — пояснил врач.

Одним из самых эффективных способов борьбы с онкологией он назвал физические нагрузки. Они балансируют обменные процессы, упорядочивают расход энергии, снижают уровень инсулина и способствуют выработке интерлейкина, борющегося с воспалением, объяснил специалист.

«Чем выше иммунитет, тем чаще обновляются клетки иммунной системы, которые распознают и уничтожают мутировавшие клетки. Именно их накопление становится причиной рака. Пожилым людям как группе риска стоит добавить умеренные нагрузки, прежде всего долгую ходьбу», — Кирилл Маслиев, кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН.

Среди других мер профилактики врач выделил вакцинацию против вируса папилломы человека — доказанного фактора риска рака шейки матки и ряда других опухолей. Большое значение, по его словам, имеют регулярные профилактические осмотры и диспансеризация, позволяющие выявить нарушения обмена веществ задолго до появления симптомов. Полноценный сон, обратил внимание врач, также важен: во время него происходят восстановление тканей, регуляция гормонального фона и работа иммунной системы.

В питании специалист посоветовал ограничить ультрапереработанные продукты — готовые снеки, сладкие газированные напитки, кондитерские изделия промышленного производства. Они способствуют набору веса, хроническому воспалению и метаболическим нарушениям. Рацион с достаточным количеством овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и качественного белка, напротив, рассматривается как элемент профилактики, заключил Маслиев.

Ранее сообщалось, что солнечный ожог может привести к развитию меланомы, которая считается одним из самых агрессивных и коварных видов рака. Врачи предупредили об опасности так называемого Life-changing sunburn (буквально — «солнечный ожог, меняющий жизнь»), который еще не является официальным медицинским термином, однако уже несет в себе негативные последствия для здоровья.