Нутрициолог рассказала, как сбросить два килограмма за несколько дней

Перед важным событием многие мечтают быстро привести себя в форму. Увидеть на весах минус два килограмма за несколько дней действительно реально, однако это происходит не за счёт жира, а за счёт уменьшения отёков. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала клинический нутрициолог клиники «Weda Clinic» Алена Вавилова.

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Самый эффективный способ, по словам эксперта, — поработать с питанием. На несколько дней стоит убрать сладости, лимонады, выпечку, белый хлеб и даже сократить количество фруктов. Углеводы запасаются в организме вместе с водой, и когда их становится меньше, лишняя жидкость начинает уходить, а вместе с ней уменьшаются объёмы.

Ещё один важный момент — продукты, которые плохо переносятся организмом. Пищевая непереносимость индивидуальна: у одного человека молочные продукты не вызывают реакции, а другой сталкивается с вздутием, отёками или снижением энергии.

«Когда мы едим продукты, на которые у нас непереносимость, это поддерживает хроническое воспаление в теле, а значит даёт отёчность и замедляет снижение веса», — пояснила Вавилова. Выявить такие продукты помогает медицинский тест FOX Food Xplorer на реакции к 286 продуктам питания, отмечает эксперт.

Не стоит забывать и о воде. При её недостатке организм начинает удерживать жидкость «про запас». Также полезны прогулки (даже 7 000 шагов в день улучшают кровообращение и лимфоток) и полноценный сон, который снижает аппетит.

«Такие меры помогают быстро выглядеть более стройными, свежими и отдохнувшими. А если придерживаться их дольше нескольких дней, они могут стать хорошим стартом для комфортного и устойчивого снижения веса», — заключили Вавилова.

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