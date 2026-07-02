Стоматолог предупредил о смертельной опасности запущенного кариеса

Запущенный кариес может привести напрямую к летальному исходу, если у человека проблемы с иммунной системой, о которых он может даже не догадываться, заявила стоматолог-терапевт сети стоматологий «Белый кролик» Юлия Цуркан. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

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«Дело в том, что запущенный кариес, как правило, уже переходит в осложненные формы кариеса, периодонтит, а также может перейти в остеомиелит», — объяснила Цуркан.

По словам специалиста, развивается воспаление мягких тканей и лимфоузлов, переходящее в окологлоточное пространство и область средостения, где находятся сердце и магистральные сосуды.

«Таким образом, за счет отека и за счет попадания инфекции в данную зону, воспаление протекает крайне быстро, возникает отек, сердце теряет свою сократительную способность. Данное состояние является крайне опасным для жизни и может привести к смерти», — предупредила Цуркан.

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