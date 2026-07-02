От кардио до здоровья мозга: почему секс важен для здорового долголетия

Сексолог Наяра Мальнеро призвала людей, которые желают достичь долголетия, как можно чаще заниматься сексом. Ее рекомендацию приводит издание TN.

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По словам Мальнеро, секс можно рассматривать как набор физических упражнений. Такая активность полезна как для психического, так и для телесного здоровья. Она отметила, что секс укрепляет здоровье сосудов и сердца, а также снижает риск смерти от заболеваний этого органа.

Другими преимуществами регулярной интимной жизни она назвала похудение, защиту головного мозга от возрастного снижения когнитивных функций, нормализацию уровня кортизола в крови, ослабление хронического воспаления в организме и укрепление иммунитета, благодаря чему минимизируется риск возникновения различных инфекций. Мальнеро также подчеркнула, что возраст не является препятствием для получения удовольствия от секса.

Ранее сексолог Тара Сувиньяттичайпорн перечислила явные признаки плохого секса. По ее мнению, одним из них является отсутствие общения после полового акта.