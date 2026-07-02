Терапевт рассказал об опасности «сладкой ловушки»

Сладости сами по себе не являются абсолютным злом, и время от времени съеденный десерт не нанесет вреда здоровому человеку. Проблемы начинаются тогда, когда избыток сахара становится ежедневной привычкой и незаметно превращается в часть рациона.

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«В первую очередь большое количество простых углеводов отражается на обмене веществ. Постоянные резкие подъемы глюкозы в крови требуют активной выработки инсулина. Со временем чувствительность клеток к нему может снижаться, что является одним из факторов развития инсулинорезистентности, которая в дальнейшем может спровоцировать риск развития сахарного диабета», — сообщила «Свободной Прессе» врач-терапевт, нутрициолог, health-коуч, автор Telegram-канала «Просто о здоровье» Ирина Никулина.

Еще одна проблема — так называемые глюкозо-инсулиновые качели: после сладкого сахар быстро поднимается, а затем столь же резко падает.

«В результате человек снова испытывает голод, тянется к новой порции сладкого, испытывает усталость и трудности с концентрацией внимания. Чем чаще повторяется такой цикл, тем сложнее контролировать аппетит и пищевые привычки. Кроме того, это может указывать на нутритивный дефицит: организм не понимает, что именно ему не хватает, и тянется к быстрым источникам энергии — сладкому. Другая возможная причина — хронический стресс: повышенный кортизол требует больше ресурсов. В такой ситуации важно не только пересмотреть рацион, но и уделить внимание эмоциональному состоянию», — отметила врач.

Для борьбы со стрессом можно прибегнуть к растительным препаратам, например, гомеостресу или успокаивающим травяным чаям, добавила врач.

Ранее новости сообщали, что сахарный диабет всё чаще подкрадывается незаметно, а первые сигналы организма многие пропускают.