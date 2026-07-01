Доктор объяснил, чем опасен укус пиявки

Однако для многих людей контакт с беспозвоночным не представляет опасности.

Об этом рассказал в беседе с RT врач-инфекционист, заведующий педиатрическим отделением сочетанной патологии Российской детской клинической больницы Минздрава России Артём Николенко.

«Обычно всё ограничивается локальным дискомфортом: небольшим кровотечением, покраснением, зудом или синяком в месте присасывания. Но есть ситуации, когда риск осложнений выше. В первую очередь это касается людей с нарушениями свёртываемости крови, принимающих антикоагулянты, с тяжёлой анемией, выраженными аллергическими реакциями в анамнезе. В её кишечнике содержатся микроорганизмы, которые способны вызывать воспаление кожи и мягких тканей после укуса. Именно поэтому важно правильно обработать место присасывания и наблюдать за ним несколько дней», — сообщил он.

Также Николаенко назвал «главной ошибкой» резкое выдёргивание пиявки с места укуса.