Почему летом легче заразиться грибком

Летом риск грибковых инфекций стоп значительно повышается, предупредила заведующая отделением дерматологии, косметологии АО «Медицина» (клиника академика Ройтбрга), кандидат медицинских наук Екатерина Анпилогова. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

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«Для заражения грибком необходимы тепло, влажность и тесный контакт с кожей. Летом эти условия становятся идеальными из-за жары, повышенной потливости, ношения открытой обуви, посещения бассейнов, пляжей, саун и спортзалов. Возбудители легко передаются там, где люди ходят босиком, пользуются общими поверхностями или чужими предметами гигиены. Особенно уязвимы стопы, если кожа уже повреждена — есть трещины, потертости, мозоли или раздражение», — объяснила Анпилогова.

По словам врача, первые признаки заболевания обычно проявляются в виде зуда, шелушения, покраснения, трещинок и неприятного запаха между пальцами. Затем процесс может распространяться на подошву и боковые поверхности стоп. У некоторых людей возникает сухость, огрубение кожи, жжение, а при более выраженном воспалении — пузырьки и болезненность. Если инфекция затрагивает ногти, они становятся тусклыми, утолщаются, меняют цвет и начинают крошиться, добавила доктор.

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