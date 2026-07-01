Какие продукты опасны в период цветения

В период активного цветения злаков и сорных трав аллергикам стоит не только прятаться от пыльцы, но и пересмотреть свой рацион. Ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Сергей Козырев в беседе с «Абзацем» назвал продукты, которые могут спровоцировать резкое ухудшение самочувствия из-за перекрёстной аллергии.

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Как пояснил врач, летом на смену весенним деревьям приходят тимофеевка, овсяница, амброзия и полынь. Многие пациенты не подозревают, что употребление некоторых фруктов, ягод или орехов накладывается на реакцию от пыльцы, вызывая сильный зуд или отёк.

«Запомните правило: избегайте перекрёстных продуктов, — предупредил Козырев. — Если у вас весной была реакция на пыльцу берёзы, летом будьте осторожны с яблоками, косточковыми плодами, такими как вишня и слива, а также с орехами. При аллергии на полынь избегайте семечек, халвы и цитрусовых. Это только усилит зуд и отёк».

Кроме того, врач посоветовал не использовать травяную косметику и биодобавки: шампуни с ромашкой, кремы с календулой или травяные чаи могут дать внезапную и сильную реакцию.