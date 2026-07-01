Почему не стоит голодать перед отпуском

Желание быстро привести себя в форму перед отпуском часто толкает людей на жёсткие ограничения в еде. Однако, как рассказала Life.ru врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, голодание перед поездкой на море не только малоэффективно, но и опасно для здоровья.

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По словам эксперта, резкое снижение калорийности рациона воспринимается организмом как сигнал тревоги. В ответ на стресс он переходит в режим экономии энергии, снижая расход калорий на терморегуляцию, физическую активность и основные физиологические процессы.

Ещё один риск связан с работой желчного пузыря. Для нормального опорожнения необходимо регулярное поступление жиров с пищей. Длительное голодание может привести к застою желчи, делая её более густой и вязкой.

Кроме того, жёсткие ограничения часто заканчиваются перееданием. Организм воспринимает голод как стресс и после завершения диеты стремится восполнить дефицит энергии. В результате человек съедает больше обычного, а затем испытывает чувство вины, запуская новый цикл ограничений.

Кашух подчёркивает, что потеря веса за один-два дня голодания происходит в основном за счёт жидкости и содержимого кишечника, а не жировой ткани. После возвращения к привычному рациону килограммы быстро возвращаются, а иногда вес становится даже выше исходного из-за последующего переедания.

Врач советует отказаться от попыток срочно похудеть перед отпуском и вместо этого придерживаться сбалансированного питания, постепенно меняя привычки, чтобы не подвергать организм стрессу накануне отдыха.