Назван главный строительный материал для организма после 40 лет

После 40 лет для здоровья человека огромную роль играет питание.

© Unsplash

«Человек после 40 обязан питаться овощами, зеленью, белком, потому что, например, ко мне на приём часто приходят люди такого возраста, и у многих мышечная масса и кожа в плохом состоянии, а просто потому, что не уделяют должного внимания рациону. На самом деле необходимо следить за белком, ведь это строительный материал, поэтому рыба, яйца, орехи, мясо, должны присутствовать в питании. Для такого возраста, как 40, необходимо сократить количество сахара, газированных сладких напитков, полуфабрикатов, так как организму уже сложнее перерабатывать подобные продукты», — сообщила «Свободной Прессе» кинезиолог, специалист по биомеханическому движению Яна Койро.

Физическая активность также обязательна.

«Если тело не использует какую-то мышцу, то оно просто ее отключает, затем начинает уменьшаться количество волокон мышечных, вследствие чего возникают различные проблемы с позвоночником, потому что ему просто не на чем держаться. И чтобы всего хватало, нужно подключать физические упражнения», — сообщила врач.

Сон в том числе очень важен для такого возраста, особенно для женщин. Гормональная система вся подвязана под биоритмы, поэтому необходимо, чтобы сон был главным фактором восстановления.

«Если человек не отдыхает, то тело будет жить в режиме стресса, и могут появиться гормональные нарушения, лишний вес, в том числе может повышаться давление и ухудшаться память. Желательно также ходить на массажи, поскольку это помогает расслабиться, снять напряжение и свести стресс к минимуму. Важно в том числе регулярно находить время для отдыха, прогулок, хобби, чтобы эмоционально разгружаться. Ко мне на приём часто приходят люди, которые мало двигаются, и они просят избавить от различных дисфункций в тазобедренных суставах, в плечевых, в локтевых. Почему так происходит? Потому что люди, ведя неправильный образ жизни, то есть малоподвижный, перестают двигать руками, ногами, лопатками, вследствие чего они сковываются, прилипают и движение становится ограниченным. Но у суставов и костей нет своей сосудистой системы, по ним не проходят ни капилляры, ни вены, ничего, поэтому они могут восстановиться только через движение. И если человек будет за этим следить, например, с утра сделает какую-то зарядку, то это даст возможность телу не разрушать суставную ткань. Я как тренер по растяжке могу сказать, что когда люди возраста 50+ начинают заниматься своими суставами, то они становятся гибкими и у них проходит напряжение в теле», — отметила специалист по биомеханическому движению.

Ранее в новостях сообщалось, что один из самых опасных симптомов проблем с сердцем, маскирующихся под усталость, — это нехватка воздуха и тяжесть в груди при привычных действиях.