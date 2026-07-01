Врач развеял распространенный миф о кофе

Диетолог Александр Бурлаков заявил, что употребление кофе не приводит к дефициту витаминов. Этот распространенный миф он развеял в своем Telegram-канале.

По словам Бурлакова, существует мнение, будто кофе препятствует усвоению всех витаминов группы B. Результаты одного исследования действительно показали, что у людей, которые пьют более четырех чашек этого напитка в день, уровень витамина B9 в крови был ниже на 11,7 процента, B6 — на 14,1 процента, а B2 — на 5,5 процента, написал доктор.

«Но даже эти цифры стоит интерпретировать с осторожностью, так как это наблюдательные данные, а значит, нельзя исключать, что пьющие много кофе имеют, скажем, чуть более скудный рацион», — пояснил он.

Когда в другом исследовании учли качество питания участников, то негативное влияние кофе на здоровье больше не обнаруживали, добавил врач.

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