Как избежать ухудшения состояния при депрессии

Клинический психолог Дарья Сальникова развеяла распространённый миф о том, что спорт может помочь выбраться из депрессии. По её словам, когда человек находится в состоянии глубокой подавленности, попытки заставить себя заниматься физической активностью могут только усугубить ситуацию.

«Когда мы падаем в "депрессивную яму", вылезать из неё с помощью спорта бесполезно», — отметила она.

Человек, который пытается следовать советам окружающих и заняться спортом, часто сталкивается с тем, что у него нет ни сил, ни энергии. Это приводит к чувству вины за свою «лень», что лишь углубляет депрессивное состояние.

Сальникова объяснила в интервью для «Радио 1», что это состояние можно назвать «двойным дном»: к самой депрессии добавляется чувство вины за то, что человек не может справиться с ситуацией. Она подчеркнула важность бережного отношения к себе в такие моменты.

«Важно отнестись к этому как к болезненному состоянию. Наша психика сейчас болеет. Когда мы ей поможем, позаботимся о ней, а не будем постоянно долбить и пилить себя "нужно идти бегать", — тогда можно выходить на ровное состояние и потихонечку внедрять привычки», — добавила психолог.

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