Врач назвал продукт, улучшающий качество сна

Пробиотики в составе кефира могут способствовать улучшению качества сна, особенно у тех, кто часто просыпается ночью. Об этом рассказал испанский кардиолог Аурелио Рохас в интервью изданию 20minutos.

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Как пояснил врач, кефир богат живыми микроорганизмами, которые поддерживают состав кишечной микробиоты. По его словам, это может положительно влиять на так называемую ось «кишечник — головной мозг» — систему двусторонней связи между желудочно-кишечным трактом и центральной нервной системой, которая участвует в регуляции различных процессов, включая сон.

Для усиления потенциального эффекта Рохас рекомендует сочетать кефир с ягодами красного цвета, киви или яблоками. Он отметил, что содержащиеся в кефире белки и жиры способны замедлять усвоение углеводов из фруктов и ягод, что помогает избежать резких колебаний уровня глюкозы в крови в ночное время.

Врач также посоветовал в вечернее время отказаться от фруктов с высоким содержанием сахара, таких как банан, виноград, манго или ананас.

«Из-за избытка углеводов (сахара) в составе они могут вызвать ощущение сонливости, но вместе с тем повысить вероятность фрагментации сна — ночных пробуждений», — предупредил медик.

При этом врач подчеркнул, что такая комбинация продуктов может повлиять только на легкие нарушения сна и не может заменить медикаментозную терапию. Хотя влияние кишечной микробиоты на сон активно изучается, эффективность кефира как средства для лечения бессонницы требует подтверждения в крупных контролируемых исследованиях.