Названы пять ошибок, которые опасны для женского здоровья

Многие женщины обращаются к гинекологу только тогда, когда появляются боли, нарушения цикла или возникают трудности с наступлением беременности. Однако большинство серьезных изменений в организме на ранних стадиях никак себя не проявляют. Об этом в комментарии RuNews24.ru рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Юлия Кирикова.

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По словам специалиста, существуют пять распространенных ошибок, которые женщины продолжают совершать, даже считая себя абсолютно здоровыми.

Первое и самое опасное табу это игнорирование профилактических осмотров.

«Отсутствие жалоб не означает отсутствие проблем. Многие заболевания шейки матки, изменения в тканях молочных желез, вирус папилломы человека и другие состояния долгое время протекают бессимптомно. Именно поэтому важно регулярно проходить цитологическое исследование, диагностику шейки матки, УЗИ органов малого таза, обследование на ВПЧ и контролировать состояние молочных желез», — объяснила Юлия Кирикова.

Второй опасной ошибкой врач назвала самолечение. По словам специалиста, многие женщины самостоятельно назначают себе БАДы, принимают антибиотики по совету знакомых или пытаются лечиться народными методами.

«Самолечение может не только скрыть симптомы заболевания, но и усугубить ситуацию. Особенно опасно самостоятельно принимать гормональные препараты, антибиотики и биологически активные добавки без назначения врача», — предупредила репродуктолог.

Третьим фактором риска эксперт назвала хронический стресс и недосыпание. Современный ритм жизни заставляет многих женщин жить в режиме постоянного напряжения. Однако именно стресс считается одним из самых разрушительных факторов для организма.

«Стресс влияет практически на все системы организма, включая репродуктивную. Хроническое нервное напряжение способно приводить к гормональным нарушениям, сбоям менструального цикла и снижению репродуктивного потенциала», — отметила Кирикова.

Четвертое табу — игнорирование тревожных сигналов организма. Врач подчеркивает, что многие женщины предпочитают терпеть дискомфорт или ждать, что проблема исчезнет самостоятельно.

«Нужно внимательно относиться к своему организму. Изменения цикла, необычные выделения, боли внизу живота, болезненность во время полового акта -это сигналы, которые требуют консультации специалиста. Задача женщины — услышать организм, а не заглушать его предупреждения», — пояснила эксперт.

Пятое и, пожалуй, самое обсуждаемое табу связано с откладыванием беременности на неопределенное будущее. По словам Юлии Кириковой, современная медицина способна помочь во многих ситуациях, однако возраст остается одним из ключевых факторов, влияющих на репродуктивные возможности женщины.

«Сегодня многие уверены, что смогут заняться вопросом материнства после 40 лет. Но биологию невозможно полностью отменить. С возрастом снижается овариальный резерв, уменьшается количество и качество яйцеклеток. Поэтому даже если беременность пока не входит в планы, важно понимать состояние своей репродуктивной системы и контролировать уровень антимюллерова гормона (АМГ)», — подчеркнула врач.

Эксперт отмечает, что забота о репродуктивном здоровье начинается задолго до планирования беременности. Регулярные обследования, внимательное отношение к сигналам организма и своевременное обращение к врачу позволяют вовремя выявить проблемы и сохранить здоровье на долгие годы.