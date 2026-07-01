Диетолог рассказал, кому нельзя есть мороженое

Это популярное лакомство может провоцировать резкие скачки уровня сахара в крови и наносить вред организму при ряде заболеваний. Врач-диетолог София Кованова в беседе с aif.ru рассказала, кому стоит отказаться от мороженого в жаркую погоду.

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Как пояснила эксперт, мороженое под строгим запретом для людей с непереносимостью лактозы и сахарным диабетом. Кроме того, от десерта следует воздержаться при заболеваниях органов дыхания, простудах и гастрите.

Особую осторожность стоит проявить и тем, кто страдает ожирением: из-за высокой калорийности продукт может усугубить проблему с лишним весом. Также не рекомендуется есть мороженое в периоды обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта — высокое содержание жиров и сахара, а также риск раздражения слизистых оболочек могут навредить здоровью.

Диетолог напомнила, что в составе мороженого нередко присутствуют потенциальные аллергены: орехи, шоколад, ягоды и искусственные пищевые красители. Людям с аллергией на эти продукты следует внимательно изучать этикетки.