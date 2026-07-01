Как из овощей и фруктов получить максимальную пользу

Помните железное правило ВОЗ: "500 граммов фруктов и овощей в день, и будет вам счастье и здоровье"? Так вот, новое исследование, опубликованное в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, говорит: "Не всё так однозначно!"

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Главная новость не в том, что фрукты и овощи вдруг стали вредными. Конечно, нет, их полезность никто сомнению не подвергает. Но ученые еще раз подтвердили: не вся зелень одинакова по полезности, просто накидать в тарелку полкило яблок и огурцов — для поддержания здоровья недостаточно.

Оказалось, польза не столько в количестве и объеме, сколько в разнообразии и качестве. Простой капустный салат — вовсе не то же самое, что микс из разноцветных овощей и фруктов, сдобренный всевозможной зеленью. Организму нужен коктейль из витаминов, антиоксидантов и клетчатки, а не просто "килограммовая" нагрузка на желудок.

Радуга в тарелке — один из главных принципов здорового питания.

Одна из претензий к "правилу полкило" — даже те, кто строго его соблюдают, в большинстве не получают достаточно так необходимых организму растительных флаванолов. Именно эти вещества критически важны для работы сердца и сосудов, а значит, и нашего долголетия.

Группа флаванолов велика (антоцианы, катехины, процианидины и др.). В одних овощах содержатся одни вещества, в других другие. А для нашего здоровья важны все.

Как же быть? Нужно сместить фокус с "моносалатов" на сложные смеси. Старайтесь, чтобы в тарелке было 3-4 разных цвета: красный (помидоры, перец), зеленый (брокколи, шпинат, салаты), оранжевый (морковь, тыква). Особенно богаты флавонолами терпкие и темно окрашенные ягоды — от сливы до черники, ежевики и темного винограда. Именно их мы и не доедаем, тем более что это недешевое удовольствие. Но дело не в количестве. Добавьте полгорстки фиолетовых ягод в кашу и салат — вот это настоящий "суперфуд".

Главное — регулярность. Лучше 300 граммов, но каждый день, чем 500 граммов раз в неделю. Просто сделайте овощи и зелень (свежие и ферментированные) главным гарниром, а не "вишенкой на торте".