Уролог объяснил, опасны ли бани и сауны для мужчин

Любителям попариться стоит дважды подумать, прежде чем снова отправиться в сауну. Кандидат медицинских наук, врач-уролог, андролог и онколог клиники «Евроонко» Михаил Странадко в беседе с «Чемпионатом» рассказал о влиянии теплового воздействия на мужскую фертильность.

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Специалист отметил, что за последнее время количество пар, столкнувшихся с проблемой зачатия, значительно выросло, и исследования всё чаще обращают внимание на факторы риска, связанные с репродуктивным здоровьем мужчин.

Помимо известных заболеваний (простатит, крипторхизм, инфекции, передаваемые половым путём, сахарный диабет, паротит и другие), серьёзное влияние оказывает тепловое воздействие на органы мошонки. Об этом свидетельствуют данные недавнего метаанализа.

«Оказалось, что чем выше температура, тем хуже подвижность сперматозоидов и иные параметры их активности. Иными словами, повышение температуры, например, при посещении бани или сауны, приводит к пропорциональному снижению скоростных характеристик сперматозоидов», — объяснил Михаил Странадко.

Особую тревогу вызывают количественные показатели. Исследования показали, что суммарное пребывание в парной около 40 минут каждую неделю снижает количество активных сперматозоидов на 30-40%. Восстановление нормальных показателей после таких тепловых нагрузок требует не одного месяца.

Врач подчеркнул, что данный эффект особенно выражен у мужчин в возрасте от 20 до 35 лет.