Россиянам разрешили есть на завтрак, обед и ужин одно блюдо

Котлеты разрешается есть ежедневно, заявил врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков. Допустимое количество в день он назвал россиянам в разговоре с aif.ru.

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По словам специалиста, безопасными считаются котлеты, приготовленные из натурального фарша с небольшим количеством соли и специй. Такое блюдо является источником полноценного животного белка и хорошо усваивается организмом. При этом врач рекомендовал отказаться от полуфабрикатов с усилителями вкуса, большим количеством хлеба и другими добавками.

«Натуральные котлеты можно есть хоть каждый день — на завтрак, обед и ужин. Никаких проблем не будет», — отметил Поляков.

Он подчеркнул, что польза блюда во многом зависит не от частоты употребления, а от его состава и качества используемых ингредиентов.

Ранее эндокринолог Максим Кузнецов назвал окрошку самым полезным летним блюдом. По его словам, продукты, входящие в состав блюда, помогают снизить уровень холестерина.