Токсиколог рассказал, какая болезнь подстерегает российских туристов в Азии

Отдых в экзотических странах манит солнцем, пляжами и новыми впечатлениями – но вместе с тем таит скрытые угрозы для здоровья.

Путешественникам стоит знать о риске, который легко не заметить на фоне ярких пейзажей. Так, токсиколог Константин Сиворонов предупредил, что в странах Юго-Восточной Азии и на севере Австралии туристы могут столкнуться с мелиоидозом – крайне опасной инфекцией, которая приводит к смерти, передаёт NEWS.ru.

«На ранних стадиях мелиоидоз можно спутать с обычным гриппом, – подчеркнул эксперт. – Однако со временем заболевание может перейти в тяжёлую форму с сепсисом, абсцессами и дыхательной недостаточностью».

Заразиться инфекцией, предупреди он, можно через порезы и ссадины, при вдыхании заражённой пыли либо употреблении загрязнённой воды или пищи. А вот передача от человека к человеку практически исключена.

Возбудитель устойчив ко многим антибиотикам, риск же летального исхода без своевременного лечения остаётся крайне высоким. Особенно уязвимы люди с ослабленным иммунитетом, сахарным диабетом, хроническими болезнями почек и кожи.

Чтобы снизить опасность, Сиворонов советует заклеивать любые повреждения кожи, пить только бутилированную или кипячёную воду и выбирать проверенные продукты.

«Также стоит избегать прогулок босиком по влажной почве, купания в стоячих водоёмах и контакта с грязью и водой после сильных дождей и наводнений», – резюмировал токсиколог.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», в России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза. Заболевание выявили у женщины, которая недавно вернулась из Таиланда.

Во время поездки она посещала различные экскурсии, включая ферму слонов. В настоящее время пациентка находится в инфекционном стационаре в тяжёлом состоянии.