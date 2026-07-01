Развеян миф о популярном правиле для еды

Многие с детства помнят правило «пяти секунд»: если быстро поднять упавшую еду, ничего страшного не произойдет. Но так ли это на самом деле? Ответ «Вечерняя Москва» узнала у врача-гастроэнтеролога сети «Клиника Фомина» Натальи Савельевой.

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Как рассказала специалист, если говорить с научной точки зрения, длительность «контакта с полом» не имеет значения.

«Если продукт упал не на чистую тарелку, а на пол, микроорганизмы попадают на него практически сразу. Даже внешне чистый пол нельзя считать стерильным. На его поверхности остаются частицы пыли, кожи человека и домашних животных, микрочастицы почвы, а вместе с ними — бактерии, вирусы, споры грибов и другие микроорганизмы. Они попадают на продукт мгновенно», — предупредила гастроэнтеролог.

В такой ситуации, единственное, что вы можете сделать, — это помыть упавший продукт, например, если это овощ или фрукт, отметила доктор.

«А то, что помыть нельзя, беспощадно выбрасывайте в мусорную корзину», — добавила специалист.

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