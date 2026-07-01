Эксперт объяснил, почему теплые напитки в жару охлаждают лучше ледяных

Теплые напитки стимулируют потоотделение, охлаждая организм. Ледяные, напротив, провоцируют нежелательный перегрев, сообщил ТАСС кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" Пермского национального исследовательского политехнического университета Валерий Литвинов.

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По его словам, многие люди ошибочно считают, что ледяная вода охлаждает быстрее, но на самом деле она активирует терморецепторы рта и глотки, посылая сигнал в мозг, который он воспринимает как угрозу переохлаждения. В результате сосуды в коже сужаются, а теплоотдача уменьшается.

«Горячий напиток активирует механизм потоотделения: организм начинает выделять и испарять пот, а это самый эффективный способ охлаждения в жару. Ледяная вода, наоборот, тормозит этот процесс и заставляет тело экономить тепло, что ведет к перегреву. Поэтому горячий чай или кофе без сахара охлаждают организм, а ледяная вода вызывает обратный эффект», — объяснил он.

В ближайшие дни в регионах ЦФО ожидается жаркая и преимущественно сухая погода, температура воздуха может достигать плюс 33 градусов. В Москве с 12:00 1 июля до 18:00 2 июля объявлен оранжевый уровень погодной опасности, сообщили ТАСС во вторник в Гидрометцентре РФ. Этот уровень предупреждает об опасной погоде с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Также в период 1-2 июля в столице действует связанное с жарой экстренное предупреждение, столбики термометров могут подниматься до 31 градуса выше нуля. Жара начнет спадать в конце рабочей недели.