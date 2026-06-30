Назван лучший способ поддержать здоровье печени

Гастроэнтеролог, трансплантолог-гепатолог Бину Джон назвал рабочие методы, помогающие поддержать здоровье печени. Его совет опубликовало издание Business Insider.

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«Лучшие способы защитить печень давно известны и доказаны. Это поддержание здорового веса, правильное питание, регулярные физические занятия и отказ от алкоголя», — заявил специалист.

Также, по словам гепатолога, важно не нагружать печень неизвестными и ненужными лекарствами и добавками. Людям с высоким риском болезней печени, например, при сахарном диабете, ожирении или метаболическом синдроме, он посоветовал регулярно сдавать анализы и посещать лечащего врача.

Доктор также добавил, что БАДы и различные народные средства не помогают поддерживать здоровье печени. Джон отметил, что они либо не оказывают никакого эффекта на организм, либо вредят ему.

Ранее врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев рассказал, что при употреблении алкоголя образуется токсичное вещество, которое может поражать печень. Кроме того, по его словам, при регулярном употреблении спиртного в печени начинает накапливаться жир.