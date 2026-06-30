Перечислены продукты, которые нельзя есть летом

Состояние кожи во многом зависит не только от ухода, но и от питания. В жаркую погоду она активнее участвует в выведении продуктов обмена и становится более чувствительной к рациону. О том, какие продукты способны ухудшать внешний вид и провоцировать нежелательные реакции в летний сезон, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога медицинского курорта VERBA Христины Никифоровой.

По словам специалиста, летом в организме возникает своеобразный парадокс: обмен веществ ускоряется, а активность пищеварения снижается. Кожа начинает активнее выводить токсины.

«Если желудочно-кишечный тракт не справляется с переработкой тяжелой или провоспалительной пищи, недопереработанные метаболиты попадают в кровь, а кожа реагирует на это появлением акне, сухости или отеков», — объяснила врач.

Три главных врага кожи летом

Одним из главных врагов кожи в жаркий сезон доктор назвала алкоголь, особенно пиво и коктейли:

«Алкоголь обезвоживает организм, вымывает калий и создает дополнительную нагрузку на печень. В жаркую погоду даже бокал вина в два раза сильнее разрушает антиоксидантную систему кожи».

Вторую позицию среди продуктов, которые негативно сказываются на состоянии кожи, занимают рафинированный сахар и быстрые углеводы, включая выпечку и сладкие газированные напитки.

«В жару усиливается процесс гликации — склеивания коллагена молекулами глюкозы. Это отражается на упругости кожи и способствует появлению признаков преждевременного старения», — рассказала диетолог.

На третьем месте — молочные продукты, особенно цельное молоко и сладкие йогурты, которые в жаркую погоду тоже могут оказывать негативное влияние.

«Летом у многих снижается активность лактазы. Кроме того, казеин и лактоза под воздействием солнца могут усиливать выработку IGF-1 (гормона, играющего ключевую роль в развитии тканей), что способствует закупорке сальных желез», — отметила специалист.

Неочевидные опасные продукты

Кроме того, врач выделила неочевидные продукты, которые неблагоприятно влияют на внешний вид летом. Существует немало продуктов, которые принято считать полезными, однако в жару они, наоборот, вредят организму:

свежевыжатые фруктовые соки — фруктоза без клетчатки мгновенно перегружают печень;

смузи на миндальном молоке с бананом может давать мощную инсулиновую нагрузку;

подсушенный на солнце арахис часто содержит афлатоксин, вырабатываемый грибковыми видами, и летом детокс-системы кожи не всегда справляются с его нейтрализацией.

На что обратить внимание

Специалист также рассказала о том, какие признаки могут указывать на связь между рационом и состоянием кожи:

жирный блеск в Т-зоне и мелкие белые высыпания могут быть реакцией на молочные продукты;

серый оттенок лица и мелкие морщины вокруг глаз после обеда зачастую связаны с избытком сахара в рационе;

сильная отечность по утрам, шелушение на скулах и ощущение стянутости кожи часто становятся результатом дефицита омеги-3.

Профилактика и защита

В качестве профилактики врач порекомендовала:

делать основными приемами пищи завтрак и обед, а на ужин выбирать легкие блюда, например овощи с рыбой или тофу;

включить в рацион огурцы, кабачки, сельдерей, зелень, дикую рыбу, киноа, зеленые яблоки с кожурой и семена чиа;

начинать день со стакана теплой воды (при желании — с добавлением лайма);

уделять особое внимание питьевому режиму летом (даже потеря 1–2 процентов воды снижает эластичность кожи на 20 процентов).

«В жаркий сезон для потери такого количества жидкости достаточно всего 2–3 часов. В результате кожа становится похожей на пергамент, поры забиваются, мимические морщины проявляются глубже. Кроме того, важно не просто восполнять количество жидкости в организме, но и обращать внимание на то, что именно пьет человек. Замена дневной нормы воды на чай или кофе только усугубит ситуацию за счет мочегонного эффекта», — подчеркнула Никифорова.

Также для защиты кожи изнутри врач посоветовала:

ежедневно съедать ложку томатной пасты или вяленые томаты в масле (они защитят от УФ-излучения), а также горсть тыквенных семечек;

после пляжа необходимо отказаться от сладких фруктов, вызывающих фотостарение;

вечером стоит принимать контрастный душ и делать сухое растирание кожи для стимуляции лимфотока.

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