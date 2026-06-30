Специалист ответил, может ли жара быть причиной облысения

Заведующая отделением дерматовенерологии и косметологии АО «Медицина» Екатерина Анпилогова рассказала «Чемпионату», может ли жара быть причиной облысения.

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«Одно только солнечное воздействие, как правило, не приводит к быстрой и необратимой гибели значительной части волосяных фолликулов за несколько месяцев. Если выпадение усиливается после периода жары, чаще это связано с временной реакцией на стресс, перегрев, обезвоживание или повреждение кожи головы. Такое выпадение обычно носит диффузный характер, то есть волосы редеют более равномерно», — сказала врач.

На фоне перегрева, обезвоживания, ультрафиолетового воздействия и общего физического стресса волосы могут становиться более сухими, ломкими, а кожа головы — раздражённой и чувствительной. Иногда это создаёт впечатление, что облысение началось именно летом, хотя на самом деле сезон лишь сделал более заметным уже развивающийся процесс.