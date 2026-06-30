Как правильно пользоваться солнцезащитным кремом

Солнцезащитный крем нужно наносить за 20 минут до выхода на улицу, регулярно обновлять защиту и не забывать обрабатывать так называемые слепые зоны, рассказала врач-косметолог Ирина Вершинина.

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Так, не следует экономить солнцезащитный крем. Например, для полноценной защиты лица и шеи нужна примерно половина чайной ложки средства, а не маленькая горошина.

Наносить крем надо за 20 минут до выхода из дома, чтобы средство могло схватиться и образовать защитный слой. Далее каждые два часа необходимо обновлять защиту, ведь пот, купание, работа сальных желез разрушают даже самые стойкие формулы.

Нельзя забывать и о так называемых слепых зонах. Это уши, веки, губы, задняя поверхность шеи, декольте, кисти рук и стопы. Они часто остаются совсем без обработки, тогда как именно туда прицельно бьют лучи.

Ну и нельзя хранить тюбик на жаре или в раскаленной машине — так крем быстро испортится.