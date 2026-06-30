Россиян предупредили об опасности напитков со льдом

Напитки со льдом могут стать источником кишечной инфекции при несоблюдении гигиенических норм во время приготовления льда. Об этом RT рассказала заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности РОСБИОТЕХа Асият Абдуллаева.

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«Среди часто встречающихся нарушений — использование некипячёной водопроводной воды, грязные ледогенератор и формы, работа немытыми руками», — предупредила она.

Безопасным лед получится только из бутилированный или предварительно прокипяченной воды. Также его лучше всего хранить в герметичной упаковке отдельно от сырого мяса и рыбы.

«Мутные кубики, посторонний запах или неоднородная структура — повод отказаться от напитка. Безопасный лед обычно прозрачный и без примесей», — отметила Абдуллаева.

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