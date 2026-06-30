Почему мужчинам особенно важно носить головной убор летом

Эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина объяснила в беседе с «Чемпионатом», почему мужчинам летом особенно важно носить головной убор.

«Предельно осторожными в жаркий сезон должны быть мужчины с короткими волосами, редеющей линией роста волос, залысинами и открытыми участками кожи головы. У них естественная защита от ультрафиолета снижена, поэтому риск фотоповреждения выше. В такой ситуации ношение кепки, панамы или другого лёгкого головного убора — простая и действительно эффективная мера профилактики», — сказала врач.

Высокая температура и активное солнце действительно могут негативно влиять на состояние волос и кожи головы, однако сами по себе они не являются основной причиной мужского облысения. Если проблема становится заметной и стойкой, важно не списывать всё на сезон, а проводить полноценную диагностику и искать истинную причину.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.