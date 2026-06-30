Сколько винограда можно съесть в день

Виноград может принести пользу для организма людей, однако, его потребление нужно контролировать, чтобы не возникли проблемы со здоровьем. Об этом в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.

По его словам, пациентам с проблемами с печенью лучше вообще исключить его из рациона.

«Безопасная дозировка винограда в день — примерно 300-400 г. Он богат сахарами, фруктозой, которая в избыточном количестве перегружает печень и может вызвать жировое перерождение (его также называют жировым гепатозом или стеатозом)», — пояснил Поляков.

Однако диетолог отдельно отметил пользу винограда, который содержит целый комплекс витаминов, минералов и других активных веществ. Он может укрепить иммунитет, поддержать сердечно-сосудистую систему и положительно влияет на пищеварение.

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов, комментируя мнение об опасности винограда «шайн-мускат» из-за химикатов, говорил, что связывать потенциальную токсичность ягод с конкретным сортом научно некорректно. Он подчеркнул, что проблема заключается в недобросовестности производителей, а не в биологических особенностях гибрида. По его словам, виноград достаточно много обрабатывается при выращивании, в том числе фунгицидами, инсектицидами, иногда акарицидами, препаратами против слизней и улиток.

Ранее россиянам рассказали, какой виноград является самым полезным.