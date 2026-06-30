Сколько персиков можно съедать за день

Суточная норма потребления персиков и нектаринов составляет до 300 граммов. Такая порция является оптимальной для людей, не страдающих диабетом. Об этом рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

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— Физиологически безопасная норма — два-три средних плода нектарина или персика весом до 300 граммов в день. Однако лучше употреблять их не ежедневно, а, например, через день. Если вы сегодня съели эти фрукты, то завтра выберите, например, яблоки, — подчеркнула эксперт.

По словам Писаревой, людям с диабетом и инсулинорезистентностью стоит ограничить потребление сладкого фрукта до одной штуки в день.

Помимо этого, осторожность следует соблюдать людям с аллергией. Диетолог посоветовала сначала съесть половину фрукта и посмотреть на реакцию организма. Писарева также подчеркнула, что персики не стоит употреблять на голодных желудок и запивать их молоком, передает News.ru.

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