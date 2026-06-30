Как снизить вредное влияние стресса на сердце

Кардиолог Алимова: четыре способа снизить негативное влияние стресса на сердце
Стресс и тревога являются одними из главных факторов риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. От стресса избавиться невозможно, но некоторые методы борьбы с ним помогают снизить негативное влияние, — об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, младший научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения РГНКЦ Пироговского Университета Екатерина Алимова.
«Выброс гормонов во время стресса, системный воспалительный процесс в ответ на стресс, дисфункция эндотелия (внутренней стенки сосудов) приводят к изменению сосудистого тонуса, что в свою очередь ведет к развитию сердечно- сосудистых заболеваний. Поэтому длительный стресс — одна из причин возникновения артериальной гипертензии, атеросклероза, которые в дальнейшем могут приводить к инфарктам, инсультам. Есть категория стрессоустойчивых людей, которые не ощущают стресс на себе, а есть те, которые очень чувствительны к нему и нуждаются в помощи», — отметила доктор.
Такую помощь могут оказать: физическая активность, дыхательные техники, нормализация сна и психотерапия.
«Регулярная физическая активность (даже небольшая по 20-30 минут, но регулярная), дыхательные техники, хороший сон и психотерапия эффективно снижают стресс. Отдельно выделю йогу, которая сочетает и физическую нагрузку и дыхательные техники, хотя они помогают справляться с более субъективным стрессом и тревогой. Но в некоторых случаях этого недостаточно и требуется помощь психотерапевтов и психиатров для немедикаментозного и, возможно, медикаментозного лечения. Например, когнитивно-проведенческая терапия один из самых изученных психотерапевтических методов, входит во многие рекомендации», — заключила доктор.