Невролог раскрыл три способа отсрочить деменцию

Это лучшая профилактика когнитивных расстройств, включая болезнь Альцгеймера. Врач-гериатр, невролог, руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новосёлов в беседе с aif.ru назвал три способа отстрочить деменцию.

Движение. По словам специалиста, нужно давать организму аэробную нагрузку не менее 150 минут в неделю: ходьба, велосипед, гребля, скандинавская ходьба.

«Аэробная нагрузка является самой лучшей профилактикой когнитивных расстройств», — подчеркнул врач.

Питание. Оно должно быть сбалансированным, умеренным, включать все необходимые макро- и микронутриенты.

Обучение. Люди с высоким уровнем образования имеют меньшие риски развития деменции, отметил невролог. Между тем он добавил, что это не панацея: даже великие учёные и политики не были застрахованы от болезни.

Отдельно гериатр предупредил об опасности социальной изоляции. Одинокие пожилые люди имеют гораздо больший риск развития болезни Альцгеймера.

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