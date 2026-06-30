Как не загубить здоровье в санатории

Отношение россиян к санаториям как к домам отдыха или пансионатам ошибочно. Такое мнение высказал врач функциональной диагностики, терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, предусмотренные там процедуры — это продолжение лечения, за которое отвечает врач, и выбирать санаторий без его рекомендаций нельзя, чтобы не спровоцировать обострение. Он пояснил, что санатории работают как медицинские учреждения, где условия окружающей среды и дополнительные процедуры используют для восстановления функций организма, передает «360.

Кондрахин отметил, что существуют методические материалы, помогающие врачам определить необходимое воздействие для достижения ремиссии. Перед поездкой врач выдает курортную карту с указанием заболевания. Если человек решает отправиться в санаторий самостоятельно, лечение может не принести пользы. Длительность пребывания также определяет врач: кому-то достаточно двух недель, кому-то требуется больше.

Терапевт также сообщил, что бесплатные путевки сейчас могут получить пенсионеры с определенными заболеваниями. Работающие россияне направляются в санатории после операций или серьезных проблем со здоровьем, требующих реабилитации, а путевки для них обычно приобретает профсоюз. С начала 2026 года, по данным Мингосуправления, заявки на путевки в санатории Московской области оформили 32 тысячи льготников, при этом путёвки предоставляются один раз в год в порядке очереди.

Ранее врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал о пользе и вреде черешни и вишни. По его словам, при соблюдении нормы эти плоды служат отличным источником витаминов, однако их чрезмерное употребление может нанести серьезный ущерб здоровью, прежде всего печени. Как пояснил врач, суточная норма для взрослого человека составляет около 250 граммов — в таком количестве ягоды приносят максимальную пользу, насыщая организм витаминами, антиоксидантами и микроэлементами.