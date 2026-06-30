Гастроэнтеролог объяснил, кому нужно регулярно пить кефир

Некоторым людям продукт необходим как лекарство. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Владимир Логинов.

По словам эксперта, кефир — продукт смешанного брожения (молочнокислого и спиртового), содержащий до 12 штаммов бактерий и дрожжей. Он не только вкусный и полезный, но и показан как лекарство при целом ряде заболеваний.

Ежедневное употребление 300 мл кефира в течение 14 дней снижает риск антибиотик-ассоциированной диареи на 40–60%. Кроме того, напиток эффективен против рецидивирующей инфекции Clostridium difficile: дрожжи Saccharomyces cerevisiae, содержащиеся в кефирном грибке, подавляют токсины опасной бактерии.

Людям с частичной непереносимостью лактозы кефир не противопоказан, а напротив, рекомендован. В суточном напитке лактоза расщеплена бактериями на 80–90% — в отличие от цельного молока.

При атонических запорах (редкий стул с плотным калом) молочная кислота кефира стимулирует перистальтику. Однако врач предупреждает: при спастических запорах, когда кал напоминает «овечий» и дефекация болезненна, кефир только усилит спазм.

Ещё одна группа показаний — остеопороз, переломы и дефицит витамина D. Ферментация переводит кальций в ионизированную форму, повышая его усвояемость с 25% из молока до 40% из кефира. Но витамин D, предупреждает Логинов, все равно придётся принимать дополнительно.

Наконец, рекомендуется пить кефир пациентам с постгастрорезекционными расстройствами. Кефир замедляет транзит пищи за счёт жирных кислот короткой цепи, предотвращая демпинг-синдром (сердцебиение, слабость после еды).

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