Врач рассказал, какой продукт поможет защитить кожу летом

Для защиты кожи в летнее время человеку стоит ежедневно есть ложку томатной пасты. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог медицинского курорта VERBA Христина Никифорова.

© Вечерняя Москва

Помимо этого, от ультрафиолетового излучения помогут защитить вяленые томаты в масле, а также горсть тыквенных семечек.

Вместе с тем врач призвала отказаться от сладких фруктов после пляжа, так как они могут вызывать фотостарение. По вечерам лучше принимать контрастный душ и делать сухое растирание кожи для стимуляции лимфотока.

По словам эксперта, состояние кожи человека во многом зависит не только от ухода за ней, но и от питания. В разговоре с «ВМ» Христина Никифорова рассказала, какие продукты могут ухудшить внешний вид и спровоцировать нежелательные реакции в летний период.

Нутрициолог Светлана Ровенская ранее рассказала, что при постоянном употреблении самыми вредными продуктами являются сладкая газировка, ультрапереработанные снеки и фастфуд.

Также старший преподаватель Института стоматологии Тихоокеанского государственного медуниверситета Константин Логинов сообщил, что еда, которая содержит простые углеводы, оказывает наиболее негативное воздействие на состояние зубов в течение дня.