Врач назвал самую полезную рыбу

Сертифицированный нутрициолог, специалист в области питания Ева Шишова рассказала о самой полезной рыбе.

«С точки зрения пользы сложно выделить одну единственную рыбу с припиской "самая", но уникальным сочетанием пользы, доступности и простоты введения в рацион славится скумбрия. Одна порция в 200 г всего 2-3 раза в неделю способна закрыть сразу несколько дефицитов, о которых большинство людей узнает только на приеме у врача. Чтобы получить столько же пользы из других продуктов, пришлось бы составлять сложный рацион и перестраивать собственные пищевые привычки», – сказала она РИА Новости.

Она отметила, что в море скумбрия находится в непрерывном движении и, таким образом, накапливает множество полезных веществ.

Ранее «СП» сообщала о том, что сочетание дефицита витамина D и инсулинорезистентности существенно повышает риск тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили ученые Столичного медицинского университета Пекина.