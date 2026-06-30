Мужчинам назвали здоровый промежуток между оргазмом и новой эрекцией

Сексологи Лоррейн Гровер и Шарлотта Тодд назвали мужчинам здоровый промежуток между оргазмом и новой эрекцией. Его специалистки раскрыли в разговоре с изданием Metro.

По словам Тодд, у мужчин, которым около 20 лет, эрекция после оргазма может наступить уже через несколько минут. В возрасте от 20 до 30 лет этот промежуток обычно занимает до 30 минут. При этом мужчинам, которые старше 40 лет, может понадобиться несколько часов, чтобы после оргазма возникла новая эрекция.

После 70 лет этот период может занимать день и больше, уточнила сексолог. Она объяснила, что время, необходимое для наступления новой эрекции, увеличивается из-за естественных изменений в кровеносных сосудах, нервах и уровне гормонов.

Гровер добавила, что на то, сколько времени нужно для возникновения эрекции, могут повлиять и другие факторы. По ее словам, быстрее восстанавливаются сексуально активные мужчины в хорошей спортивной форме и без сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, этот период меньше у тех, кто хорошо высыпается и не имеет зависимости от алкоголя или наркотиков.

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