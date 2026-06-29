Почему зубы могут внезапно заболеть именно в отпуске

Отпуск — это хорошо, но иногда он косвенно может стать причиной проблем с зубами и дёснами. По словам Залима Кудаева, основателя федеральной сети «Зубы за один день», главные враги в полёте — стресс, недосып, сухой воздух и перепады давления.

Страх полёта или общий стресс вызывают бруксизм, то бишь «непроизвольное скрежетание зубами». Это стирает эмаль, может привести к сколам и даже расшатыванию зубов. Кроме того, стресс уменьшает выделение слюны, которая защищает зубы от бактерий. Её недостаток повышает риск кариеса.

«Чтобы не получить кортизоловый всплеск во время перелёта, рекомендуется до отпуска обратиться к терапевту и получить рецепт на препараты, которые способны ситуативно снизить нагрузку на нервную систему».

Если спите меньше 6 часов в сутки, риск воспаления дёсен заметно возрастает, что показывают исследования. Со временем это может перерасти в пародонтит.

Удивительно, но даже взлёт или посадка могут испортить зубы. Тогда воздух в салоне сжимается и расширяется. Если под старой пломбой или в корне зуба есть крошечный пузырёк воздуха или жидкости, он начинает давить на нерв. Возникает резкая боль, бароденталгия.

А еще может помешать сухой воздух в салоне. Влажность в самолёте часто не превышает 10−20% (при норме 40−60%).

«В таких условиях появляется сухость во рту. Когда слюны мало, бактерии получают свободу действий: они активнее размножаются, вырабатывают кислоты и атакуют эмаль. В результате повышается риск кариеса и воспалений дёсен — особенно если перелёт длится несколько часов. А учитывая, что при сухости во рту вы пытаетесь больше пить соков, сладкой газированной воды или кофе, возникает негативное сочетание».

Врач советует в самолёте пить обычную воду, а не сладкие напитки, чтобы не усугублять сухость во рту.

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