В чем польза воды с корицей

Стакан этого напитка утром ускоряет метаболизм.

Тысячелетия назад в Древнем Египте, Китае и Индии корица была на вес золота. Её использовали в медицине, религиозных обрядах и, конечно же, в кулинарии. Сегодня приправу применяют как часть детокс-программ или элемент функционального питания.

«Разберём, почему сочетание чистой воды и специи стало настоящим трендом в диетологии. Также изучим напиток с точки зрения доказательной медицины, расскажем, как правильно готовить и пить воду с корицей», — Александр Сидоров, нутрициолог.

Полезные свойства корицы

Основной плюс – специя насыщена мощными антиоксидантами. Эти вещества защищают организм от окислительного стресса. Благодаря такому действию мы медленнее стареем за счёт снижения риска развития хронических заболеваний. Базовый компонент специи – коричный альдегид. Соединение вызывает термогенез — процесс, при котором организм вырабатывает тепло, сжигая дополнительные калории. Дополнительно:

корица помогает организму эффективно расщеплять жировые отложения и преобразовывать их в энергию, а не откладывать «про запас»;

специя способствует снижению уровня «плохого» холестерина (ЛПНП) и триглицеридов в крови;

некоторые исследования показывают, что уровень «хорошего» холестерина (ЛВП) сохраняется или повышается.

Также компоненты корицы помогают расслаблять кровеносные сосуды, что нормализует артериальное давление.

Польза воды с корицей

Во-первых, основа напитка – вода. Чистая вода транспортирует питательные вещества, выводит токсины и поддерживает тонус кожи. Пить просто воду – скучно, а вот корица придаёт ей мягкий, естественно сладковатый вкус без добавления сахара и лишних калорий. По словам нутрициолога, сочетание воды со специей:

стимулирует выработку желудочного сока и ферментов, что ускоряет и облегчает процесс переваривания пищи;

обладает мягким «ветрогонным» действием, эффективно борется со вздутием живота, метеоризмом и чувством тяжести после еды;

поддерживает здоровую микрофлору кишечника.

Специя способна имитировать действие инсулина, улучшая усвоение сахара клетками. Это помогает избежать резких скачков глюкозы в крови после еды. Стабильный уровень избавляет от внезапных приступов мучительного голода и непреодолимой тяги к сладкому и мучному.

Как приготовить воду с корицей?

Для приготовления вам понадобятся всего два компонента:

1 л чистой фильтрованной или питьевой негазированной воды;

одна-две палочки натуральной цейлонской корицы (можно использовать молотый порошок, около 1 ч. л.).

Существует два основных способа приготовления:

холодный: поместите палочки (порошок) корицы в графин с водой комнатной температуры и оставьте в холодильнике на ночь (10-12 часов). Напиток получится освежающим и мягким.

горячий: залейте корицу горячей водой (около 90°C, не кипятком, чтобы сохранить полезные вещества), дайте настояться 15-20 минут, после чего охладите.

Чтобы напиток принёс пользу для здоровья, не превышайте дозировку. Оптимальная пропорция: палочка корицы (или 0,5 ч. л. порошка) на 500 мл воды. Готовить напиток впрок более чем на сутки не рекомендуется — лучше каждый день заваривать свежую порцию.

Разнообразие рецептов с водой и корицей

Попробуйте сочетания ниже – и обязательно найдёте то, что вам полюбится.

С мёдом. На стакан тёплой воды с корицей добавьте 1 ч. л. натурального мёда (воду предварительно остудите ниже 40°C, чтобы мёд не потерял свойства). Напиток прекрасно бодрит по утрам, укрепляет иммунитет и аккуратно запускает работу пищеварительной системы.

С лимоном. Отличный вариант для насыщения организма витамином C. В готовый холодный настой корицы добавьте сок половины лимона и несколько его долек. Лимонная кислота в сочетании с пряностью стимулирует выработку желчи и помогает расщеплять жиры.

С имбирём. Добавьте к корице 1-2 см свежего корня имбиря, нарезанного тонкими ломтиками. Имбирь содержит гингерол, который усиливает термогенный эффект корицы, ускоряет кровообращение и помогает организму активно тратить энергию.

Смешивайте также корицу не только с водой, но и с отваром шиповника, с чёрным или зелёным чаем, а также с травяными настоями.

Рекомендации по употреблению

Для максимального жиросжигания первый стакан воды с корицей рекомендуется выпивать натощак, примерно за 20-30 минут до завтрака. Оставшийся объём можно распределить в течение дня и пить между приёмами пищи. Стакан такого напитка за полчаса до обеда или ужина поможет быстрее насытиться меньшей порцией еды.

Несмотря на всю пользу, важно знать меру. Популярная недорогая корица содержит кумарин — вещество, которое в больших дозах вредно для печени. Поэтому рекомендуется использовать именно цейлонскую корицу. Абсолютно напиток противопоказан при:

язве желудка и гастрите в стадии обострения;

беременности;

индивидуальной аллергии;

приёме лекарств, разжижающих кровь.

Начните с небольших порций. Одного стакана в день достаточно, чтобы проследить за реакцией пищеварительной системы. Оптимальный курс для поддержки организма и похудения — две-три недели, после чего необходимо сделать перерыв на 10 дней. Помните, что напиток работает эффективно только в сочетании со сбалансированным питанием и физической активностью.

Вода с корицей прекрасно справляется с задачей правильной гидратации, помогает контролировать аппетит, нормализует уровень сахара в крови и ускоряет обмен веществ. Это натуральная альтернатива сладким сокам без пустых калорий. Попробуйте разные рецепты, и пусть этот ароматный напиток станет вашей полезной привычкой.

Источники