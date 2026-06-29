Эксперт перечислил места, где купаться смертельно опасно

С наступлением купального сезона водоемы притягивают отдыхающих, однако тихая вода и прозрачное дно не гарантируют безопасности. Профессор кафедры «Безопасность жизнедеятельности» Пермского Политеха, доктор медицинских наук, профессор Нина Вишневская назвала семь типов водных объектов, опасность которых неочевидна с берега. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

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Нижний бьеф — участок реки сразу за плотиной — выглядит тихим: вода без пены и ряби, течение почти незаметно. На деле поток здесь быстрее, чем кажется, а при сбросе воды из водохранилища у плотины возникают мощные воронки.

«Они втягивают пловца на глубину, он лишается возможности держаться на поверхности и не может подняться. Даже в обычных условиях находиться здесь недопустимо», — предупреждает Нина Вишневская.

Если человек оказался в этой зоне, плыть к бетонной опоре нельзя: рядом с ней водовороты еще сильнее. Нужно набрать воздух, сгруппироваться и двигаться наискосок к берегу.

В озерах и карьерах скрыта другая угроза — термоклин: граница между теплым поверхностным и ледяным глубинным слоями с перепадом свыше 10°C.

«Если человек внезапно окунет ноги в ледяную толщу, наступает физиологический шок: мгновенное сужение сосудов, спазм дыхания, возможна остановка сердца», — отметила эксперт ПНИПУ.

Карьеры опасны еще и нестандартным дном: ямы неизвестной глубины, обрывы под прямым углом и карстовые пустоты, способные обрушиться в любой момент, образуя воронки.

В местах слияния рек действуют три угрозы одновременно: резкое усиление течения, перепад температур и суводи — водовороты у берегов, мостов или валунов. Крупные суводи достигают 15 метров в ширину и 5 метров в глубину.

«Мощный поток способен сбить с ног даже взрослого человека, особенно когда сливаются крупные водные артерии», — пояснила Вишневская.

При попадании в воронку не нужно бороться с круговым движением: выходить следует по касательной в момент ослабления потока.

На море незаметную опасность представляет рип — отбойное течение шириной до 50 метров и скоростью до 15 км/ч. Его можно заметить по быстро уносимому мусору при внешне спокойной поверхности. Плыть против рипа бесполезно: нужно двигаться параллельно берегу, выйти из коридора течения — и только потом возвращаться к пляжу.