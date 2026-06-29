Как звуки влияют на сон и состояние психики

Мы обычно обращаем внимание на питание, уровень физической активности и даже количество выпитой воды. А вот звуки — почему-то вне нашего фокуса. Между тем, именно они способны незаметно влиять на уровень стресса, качество сна, память и даже риск некоторых заболеваний.

Причем речь идет не только о громких концертах или стройке под окнами. Вот пять фактов, которые помогают взглянуть на окружающие нас звуки совершенно иначе — психолог Радмила Бакирова прокомментировала их и дала практические советы.

Даже во сне мозг продолжает слушать

Во время сна органы слуха не отключаются. Мозг продолжает анализировать окружающие звуки и решает, какие из них могут представлять опасность. Именно поэтому многие просыпаются от плача ребенка, звука сигнализации или собственного имени, хотя при этом спокойно спят во время дождя.

«Даже если человек не проснулся полностью, громкие или резкие звуки могут вызывать короткие микро-пробуждения. Иногда утром человек уверен, что прекрасно спал всю ночь, хотя структура сна уже была нарушена», — объясняет эксперт.

Постоянный шум повышает уровень гормонов стресса

Организм воспринимает громкий шум как потенциальную угрозу. В ответ активируется симпатическая нервная система, увеличивается выработка адреналина и кортизола, учащается сердцебиение. Если такая ситуация повторяется регулярно — например, человек живет рядом с оживленной трассой или постоянно работает в шумном помещении, — стресс становится хроническим. Исследования связывают длительное воздействие шума с повышенным риском артериальной гипертензии, сердечно-сосудистых заболеваний, тревожности и нарушений сна.

Полная тишина нравится мозгу не всегда

Многие уверены, что для идеального сна необходима абсолютная тишина. На практике это подходит далеко не всем.

«Когда вокруг слишком тихо, мозг становится более чувствительным к каждому случайному звуку: скрипу мебели, хлопку двери или шуму за окном. Именно поэтому многим легче заснуть под ровный фоновый шум — звук дождя, ветра, морского прибоя или специальный белый шум. Такие звуки помогают маскировать внезапные раздражители и делают сон более стабильным», — подчеркивает психолог.

Природные звуки действительно помогают расслабиться

Шум леса, дождя, ручья или морских волн — это не просто приятный фон. Исследования показывают, что природные звуки способны уменьшать уровень субъективного стресса, снижать частоту сердечных сокращений и помогать нервной системе быстрее переходить в состояние отдыха. Именно поэтому подобные записи часто используют во время медитации, дыхательных практик, занятий йогой и подготовки ко сну. Конечно, шум моря не заменит лечение бессонницы, если проблема серьезная. Но как элемент вечернего ритуала он действительно может оказаться полезным.

Иногда проблема вовсе не в громкости

Для мозга важнее не только сила звука, но и его характер. Монотонный гул кондиционера многие перестают замечать уже через несколько минут. А вот внезапные, прерывистые или непредсказуемые звуки — сигнал автомобиля, лай собаки, звук уведомления смартфона — мозг продолжает отслеживать гораздо активнее.

Именно поэтому ночью специалисты советуют переводить телефон в беззвучный режим, отключать ненужные уведомления и по возможности устранять источники резких шумов. Иногда качество сна улучшается вовсе не после покупки нового матраса, а после отключения одного-единственного звукового сигнала.

Что можно сделать уже сегодня

Несколько простых привычек действительно помогают снизить звуковую нагрузку на нервную систему:

не засыпать под телевизор;

использовать беруши, если дома или на улице шумно;

при необходимости включать белый шум или звуки природы;

ограничивать использование наушников на высокой громкости;

хотя бы 20-30 минут в день проводить в относительно тихой обстановке.

И помните, забота о звуковой среде может оказаться такой же важной частью здорового образа жизни, как полноценное питание и достаточное количество сна.